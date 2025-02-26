В США признали преимущества российского Су-57 перед американским F-35

Российский истребитель пятого поколения Су-57 обладает двумя преимуществами по сравнению со своим американским конкурентом F-35, заявили аналитики американского журнала The National Interest (TNI). По словам авторов материала, они заключаются в скорости и стоимости.

Максимальная скорость самолета — 2,0 Маха — заметно выше, чем у F-35. Однако российский самолет, безусловно, не такой незаметный, как его американский аналог. Утка-стабилизатор истребителя расположена перед основными крыльями, что может увеличить его эффективную площадь рассеяния. В сочетании с менее угловатой конструкцией Су-57 утка-стабилизатор делает российскую платформу менее незаметной и более легкой для обнаружения, — сказано в материале.

Как обратили внимание авторы издания, российский истребитель пятого поколения превосходит F-35 в одном важном аспекте. Речь идет о стоимости. Американская платформа — одна из самых дорогих на рынке, ее стоимость составляет от $80 млн до $110 млн (от 6,9 млрд до 9,5 млрд рублей) за единицу. При этом стоимость Су-57 оценивается примерно от $35 млн до $40 млн (от 3 млрд до 3,4 млрд рублей). Этот фактор мешает F-35 стать лучшим истребителем, сказано в материале.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, как российские истребители поразили F-16 в воздушной дуэли на СВО. По его словам, им удалось успешно противостоять американскому истребителю благодаря технологическим преимуществам и современным боевым возможностям.