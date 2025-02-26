Военкор сообщил об активности самолета-разведчика НАТО над Черным морем

Самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis выполняет задание в небе над Румынией, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, воздушное судно осуществляет мониторинг западной части черноморской акватории.

Военкор сообщил об активности самолета-разведчика НАТО над Черным морем
© Robert Buchel/iStock.com
Самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis — снова над Румынией. Зона мониторинга — западная часть акватории Черного моря, — написал Котенок.

Военкор напомнил, что незадолго до этого Вооруженные силы Украины предприняли в данном регионе серию атак с использованием беспилотников. Противник пытался поразить объекты в Крыму и Краснодарском крае, добавил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник заявил, что очередная массированная атака беспилотников на гражданские объекты в России показывает настрой президента Украины Владимира Зеленского на срыв договоренностей по урегулированию конфликта. По мнению дипломата, так Киев пытается продемонстрировать Западу свой военный потенциал.

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