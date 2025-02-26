Меньше 11 километров осталось российским военным до окружения курской Суджи, оккупированной ВСУ. Об этом пишет Mash.

Речь идет о линии от Свердликово до Куриловки вдоль госграницы.

"Внутри в ожидании "котла" около 2000 ВСУшников, с каждым днем лишающихся шансов на успешный отход", - говорится в публикации.

Отмечается, что за последние пять дней российские военные зачистили пять населенных пунктов Курской области - Погребки, Орловка, Куриловка, Лебедевка и Черкасская Конопелька. Бои продолжаются в селе Малая Локня, деревнях Старая, Новая Сорочина, а также вблизи Гуево и Махновки.

Основной задачей ВС РФ в материале назван контроль над единственной в оккупированном районе асфальтированной дорогой между Юнаковкой и Суджей. Известно, что уже сейчас передвижение противника по ней сильно осложнено, ВСУ не могут своевременно производить ротацию, вывозить раненых, пополнять запасы снарядов и топлива.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин сообщил, что бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу и вышли на территорию Сумской области Украины.

СМИ писали, что личный состав подразделений ВСУ на сумском направлении находится в подавленном морально-психологическом состоянии из-за высоких потерь и активного продвижения российской армии по всей линии фронта.

По данным российских военных, вторжение ВСУ в Курскую область привело лишь к колоссальным потерям украинской стороны, а Сумская область стала "театром военных действий".