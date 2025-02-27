ВС РФ начали штурм населенного пункта у границы ДНР и Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России начали штурм населенного пункта Бурлацкое у границы Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«В районе поселка Бурлацкое тут у наших войск есть продвижение», — сообщил общественный деятель.

Рогов рассказал о продвижении ВС России на запад от Новоочереватого в ДНР в сторону Бурлацкого и начале штурма поселка. По его информации, российские военные ведут бои на окраинах населенного пункта.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский решил усилить группировку на границе ДНР и Днепропетровской области из-за продвижения ВС России. По итогам совещания главком ВСУ заявил о перегруппировке украинских подразделений.