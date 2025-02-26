Мирошник объяснил цель массированной атаки ВСУ на российские регионы

Очередная массированная атака беспилотников на гражданские объекты в России показывает настрой президента Украины Владимира Зеленского на срыв договоренностей по урегулированию конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По мнению дипломата, так Киев пытается продемонстрировать Западу свой военный потенциал.

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Такие действия Киева не только нарушают нормы международного гуманитарного права, но и демонстрируют реальный настрой Зеленского на срыв любых договоренностей, направленных на политико-дипломатическое урегулирование. В Киеве считают, что так они демонстрируют западникам не свои «шакальи» привычки, а военный потенциал, — написал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 26 февраля сбили 128 украинских БПЛА. По данным оборонного ведомства, больше всего дронов Вооруженные силы Украины направили на территорию Краснодарского края — 83 БПЛА.

Еще 30 беспилотников российские силы сбили над территорией Республики Крым, восемь — над акваторией Азовского моря, пять — над Черным морем. Еще по одному БПЛА уничтожены над территориями Брянской и Курской областей.