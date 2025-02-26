«РВ»: Войска ВС РФ ворвались в Лебедевку в Курской области

Войска ВС РФ прорвались к Лебедевке в Курской области. Об этом в среду, 26 февраля, сообщил Telegram-канал «Спецоперация Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

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— Бойцы тульской 106 дивизии ВДВ из ранее освобожденного Свердликово прорвали оборону врага, зашли в Лебедевку, достигли центра и продвигаются в направлении восточной части, зачищая опорники ВСУ и вытесняя оккупантов, — написали в Telegram-канале.

Однако на данный момент рано говорить о полном освобождении населенного пункта, говорится в публикации.

25 февраля стало известно, что бойцы ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины, которые атаковали Белгородскую область. По предварительным данным, в результате атаки были ликвидированы около 10 солдат ВСУ.

Военкоры также высказали мнение, что основной целью российской армии под Сумами, куда им удалось прорваться с территории Курской области, — перерезать трассу на Суджу. Захват этого участка позволит поставить под угрозу всю логистику Вооруженных сил Украины.