Названа цель для атаки ВСУ, от которой они не откажутся на фоне переговоров
Вооруженные силы Украины продолжают рассматривать Крымский мост как ключевую цель для ударов, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ВСУ могут атаковать инфраструктурный объект из-за поражений на Донецком и Курском направлениях.
Не надо думать, что ВСУ оставили затею ударить по Крымскому мосту, их беспокоит наша объездная дорога через Мариуполь в Крым. Украина терпит поражения на Донецком и Курском направлениях. Решили побезобразничать, — пояснил Дандыкин.
Эксперт подчеркнул, что Киев испытывает особую ненависть к Крыму и Севастополю, поскольку именно эти регионы первыми выступили против украинской власти. Он также добавил, что переговорный процесс не отменяет целей специальной военной операции.
Киев испытывает бандеровскую ненависть по отношению к Крыму и Севастополю — к регионам, которые первые подняли восстание против киевского режима. Это тоже фактор.Переговоры переговорами, но Зеленский сейчас едет в Вашингтон заключать сделку чуть ли не на $1 трлн, легитимность Рада его продавила, пусть и со второго раза. Переговоры дело долгое. Задачи СВО, озвученные Владимиром Путиным, никто не отменял, — резюмировал Дандыкин.
Ранее стало известно, что все восемь подсудимых по делу о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года не признают вину. Помимо уголовной статьи о теракте, подсудимым вменяют незаконное приобретение и перевозку взрывных устройств. Двоим инкриминируют контрабанду взрывных устройств.