Вооруженные силы Украины продолжают рассматривать Крымский мост как ключевую цель для ударов, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ВСУ могут атаковать инфраструктурный объект из-за поражений на Донецком и Курском направлениях.

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Не надо думать, что ВСУ оставили затею ударить по Крымскому мосту, их беспокоит наша объездная дорога через Мариуполь в Крым. Украина терпит поражения на Донецком и Курском направлениях. Решили побезобразничать, — пояснил Дандыкин.

Эксперт подчеркнул, что Киев испытывает особую ненависть к Крыму и Севастополю, поскольку именно эти регионы первыми выступили против украинской власти. Он также добавил, что переговорный процесс не отменяет целей специальной военной операции.

Киев испытывает бандеровскую ненависть по отношению к Крыму и Севастополю — к регионам, которые первые подняли восстание против киевского режима. Это тоже фактор.Переговоры переговорами, но Зеленский сейчас едет в Вашингтон заключать сделку чуть ли не на $1 трлн, легитимность Рада его продавила, пусть и со второго раза. Переговоры дело долгое. Задачи СВО, озвученные Владимиром Путиным, никто не отменял, — резюмировал Дандыкин.

Ранее стало известно, что все восемь подсудимых по делу о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года не признают вину. Помимо уголовной статьи о теракте, подсудимым вменяют незаконное приобретение и перевозку взрывных устройств. Двоим инкриминируют контрабанду взрывных устройств.