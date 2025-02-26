СМИ раскрыли, где на Украине Запад разместит свои войска

Миротворцев, которых предлагают отправить на Украину Франция и Британия, могут разместить рядом с портами и объектами украинской инфраструктуры. Об этом рассказал британский журнал The Economist.

Неназванный западный чиновник рассказал изданию, что миротворцев предлагается разместить не на линии соприкосновения на востоке, а в украинских городах, портах, на АЭС и других важных объектах инфраструктуры Украины.

The Washington Post ранее писала, что лидеры ЕС готовы рассмотреть размещение своих сил на Украине, если это произойдет в контексте соглашения о прекращении огня. Они рассматривают это как один из вариантов предоставления Украине гарантий безопасности - вместо вступления Киева НАТО.

Миротворческие силы точно не будут объединяться под флагом НАТО, поскольку это потребовало бы консенсуса среди членов альянса и стало бы неприемлемым вариантом для России, подчеркивала WP.

Позже Financial Times сообщила, что Франция и Британия планируют создать для Украины «силы обеспечения безопасности», поддерживаемые западной авиацией во главе с США. По словам западных чиновников, планы, которые все еще находятся в стадии проработки, отводят западным ВВС более важную роль, чем предполагалось ранее.

По задумке Парижа и Лондона, сухопутные войска будут задействованы как минимум на начальном этапе для защиты ключевых украинских объектов, таких как порты и атомные электростанции. Но, как заявили западные чиновники, именно ВВС должны стать мощным сдерживающим фактором. В рамках этого плана в украинской миссии могут принять участие менее 30 тысяч солдат, которые сосредоточатся на воздушной и морской обороне.

Зеленский рассказал о планах Украины создать свой аналог НАТО

Итоговая версия плана может включать развертывание сухопутных войск если не на территории Украины, то на ее западных границах, отмечала FT. Миссию на Украине могли бы возглавить Объединенные экспедиционные силы, франко-британское формирование.