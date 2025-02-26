Раскрыто, для чего бойцы ВС России построили подземный город

Бойцы ВС России обустроили на одном из участков Харьковского направления «подземный город», сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ. Там военнослужащие одного из штурмовых подразделений 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» отдыхают и занимаются подготовкой, в том числе обслуживают технику и вооружение.

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По данным оборонного ведомства, подземный город бойцы возводили в свободное от выполнения боевых задач время, и чаще всего — под покровом ночи. Жилые комнаты находятся на глубине нескольких метров. Под землю провели электричество и необходимые коммуникации. В случае возможной атаки ВСУ российские бойцы поставили на входах ловушки и сделали сеть скрытых выходов из каждого жилого помещения.

Тем временем стало известно, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 26 февраля сбили 128 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным оборонного ведомства, больше всего дронов ВСУ направили на территорию Краснодарского края — 83 БПЛА. Еще 30 беспилотников российские силы ПВО сбили над территорией Республики Крым, восемь — над акваторией Азовского моря, пять — над Черным морем.