Разработчик рассказал о системе акустической разведки, которая сбила с толку ВСУ

В зоне СВО начали применять уже пятую версию комплексов системы акустической разведки БУХ1а, или "Сова", которая буквально сбила с толку ВСУ - они не могут понять, что именно и как столь серьезно осложняет им работу. Об этом рассказали в чеченском конструкторском бюро "Талламхо".

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Принцип действия системы основан на приеме и обработке акустических волн от выстрелов и взрывов для определения местоположения орудий противника.

Система работает из тыловой зоны, и ежесуточно каждая из них помогает вскрыть по несколько позиций ВСУ. В связи с этим украинским подразделениям стало гораздо тяжелее, и в зонах, где используются БУХ1а, ВСУ действуют с большой опаской и осторожностью.

"Зоны применения системы не подлежат разглашению, поскольку на данный момент противник находится в неведении, что именно так осложняет им работу", - пояснили ТАСС в "Талламхо".

Система акустической разведки БУХ1а - бюджетный аналог комплекса артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин". Ее начали применять в зоне СВО весной прошлого года.

Разработкой изделия занялись для решения проблемы чрезмерного зашумления в зоне СВО, когда "прилеты" со стороны ВСУ происходили с нескольких сторон. Столь непривычный аудиофон затруднял скорую и успешную идентификацию мест, откуда противник может вести обстрел.

Однако уже первые тесты "Совы" показали, что она успешно справляется с задачей на дистанциях до семи километров в условиях почти прямой видимости. Тогда же сразу начали модернизировать изделие. В итоге дальность действия комплекса составляет уже до 25 километров.