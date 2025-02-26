Известный своей высокой проходимостью броневик "Сармат" получил "мангал"

Новые российские бронеавтомобили "Сармат" (4х4) продолжают применяться в зоне специальной военной операции. Такая колесная техника поступила в подразделения воздушно-десантных войск.

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Отмечалось, что машины обладают хорошей маневренностью и проходимостью. У них сравнительно небольшая масса - всего три с половинной тонны. При этом есть возможность перевозить грузы весом в девятьсот килограммов.

Мощность двигателя составляет 150 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе достигает 150 километров в час. Запас хода по топливу - 500 километров. Для самообороны используется 12,7-мм пулемет "Корд".

Судя по появившейся новой фотографии из зоны специальной военной операции, это специальное транспортное средство немного доработали в передней части и в области бортов в соответствии с опытом применения в боевых действиях. На дверях появилась дополнительная защита, а над крышей корпуса и капотом смонтировали противодронный сетчатый экран.