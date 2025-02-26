Участники СВО начали получать винтовки с быстросменными стволами

Участники специальной военной операции (СВО) начали получать снайперские винтовки с быстросменными стволами «Аркуда Тактика» калибров от .243 Win до .338 LM. Об этом со ссылкой на компанию «МОК» сообщает газета «Известия».

По словам собеседника издания, отзывы участников СВО о новой винтовке положительные. Оружие позволяет, в частности, отрабатывать стрелковые навыки на доступных боеприпасах, а решать боевые задачи — на более дорогих.

«О точности нашего оружия говорит тот факт, что на недавних соревнованиях команда с ним заняла первое место, попав в мишень с первого выстрела на дистанции два километра пулей калибра 375 CheyTac», — сказал собеседник.

В январе концерн «Калашников» сообщил о разработке пневматического пистолета MP-653K, созданного на базе пистолета Лебедева компактного (ПЛК).

В том же месяце издание Futurism заметило, что инженер под ником STS 3D создал вооруженного робота, который управляется популярным чат-ботом ChatGPT.