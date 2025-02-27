Шойгу с главой МО Малайзии обсудил размещение ракет США на Филиппинах

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обсудил с главой военного ведомства Малайзии Мохамедом Халедом Нордином вопросы безопасности АСЕАН в связи с размещением США ракетных комплексов на Филиппинах.

"Мы обсуждали два блока вопросов. Вопрос первый - сохранение "десятки" как таковой, ее продуктивной работы, ее существования. И в этой связи - как избежать такого назойливого, настойчивого вторжения по разрушению этой конструкции. Конструкции довольно важной, в данном случае имею в виду АСЕАН и "десятку". <...> Мы видим все попытки, которые здесь предпринимаются - AUKUS и прочие организации, мы видим - и я здесь сегодня об этом говорил - и размещение ракет на Филиппинах, и начало работы по размещению оружия в Японии, на флоте Японии. Ракет, которые будут размещены вблизи от нас, и Россия становится в [их] досягаемости", - отметил он на пресс-подходе после переговоров с главой военного ведомства Малайзии.