128 БПЛА: что известно об атаке ВСУ на российские регионы к этому часу

В ночь на 26 февраля Вооруженные силы Украины предприняли попытку массированной атаки по российским регионам. По данным Минобороны, были сбиты 128 беспилотников. Что известно об атаке к этому часу, в материале «Рамблера».

В Минобороны России отметили, что над четырьмя регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей, в течение ночи было перехвачено и уничтожено 128 украинских БПЛА. При этом больше всего, 83 дрона, было уничтожено над территорией Краснодарского края.

«30 БПЛА над территорией Республики Крым, восемь над акваторией Азовского моря, пять над акваторией Черного моря, по одному над территориями Брянской и Курской областей», - говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале отметил, что в результате атаки дронов в городе загорелся частный дом.

«Пожар потушен, пострадавших нет. Все службы работают в экстренном режиме», - пояснил он.

Также, по словам мэра, в связи с атакой посещение школ и детских садов в Туапсинском округе оставлено на усмотрение родителей, однако работа образовательных учреждений не нарушена.

По данным местных жителей, всего над Туапсе было слышно более 40 взрывов и видны яркие вспышки. БПЛА пытались атаковать порт. Очевидцы назвали эту атаку одной из самых масштабных за все время, пишет Telegram-канал Shot.

Взрывы были слышны и над Анапой, а также в окрестных поселках Виноградный и Витязево. По данным местных жителей, было около 5-10 взрывов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил в своем Telegram-канале, что под удар попали дома, пострадавших нет.

«В Темрюкском районе выбило стекла в частном доме в станице Старотитаровской, повредило крышу еще одного домовладения в поселке Стрелка. В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждена хозпостройка. Поручил главам муниципалитетов оказать помощь жителям в восстановлении имущества», - заявил глава региона.

Эта атака стала крупнейшей в 2025 году. Аналогичная массированная атака была 24 января, тогда средства противовоздушной обороны сбили 121 украинский беспилотник, напоминает ТАСС.

Ранее на Кубани была атакована семью беспилотными летающими аппаратами нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума. В компании отметили, что атака была произведена с временным интервалом, и ее целью было не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции.