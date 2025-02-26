Испытанное в реальных боях российское оружие стало востребовано за рубежом

В столице Объединенных Арабских Эмиратов в конце прошлой недели завершилась международная выставка оборонных технологий IDEX-2025. Она проводится каждые два года, и Россия начиная с 1993 года не пропустила ни одной выставки в Абу-Даби.

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Но вовсе не постоянное присутствие - повод гордиться нашими оружейниками. Прилив гордости вызывает российское оружие, и в этом году оно вызвало максимальный интерес со стороны как профессиональных военных, так и простых посетителей. Причина на поверхности - только Россия показывала вооружение и технику, прошедшие испытания в реальных боевых условиях.

"Наша техника постоянно меняется. Тем она и привлекает наших партнеров, что реально принимает участие в боевых действиях и способна эффективно поражать противника", - заявил на выставке глава Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Он добавил, что все представленные в Абу-Даби образцы доработаны с учетом пожеланий участников СВО.

В этом году российская экспозиция заняла площадь почти 1 тыс. кв. м. Она находилась в основном павильоне и объединяла более 40 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Это совершенно новый танк

Главной премьерой наших оружейников стал показ экспортной версии танка Т-90МС "Прорыв".

"Это далеко не тот Т-90, что был представлен здесь в 2015 году. Это модернизированный, адаптированный к военным условиям и очень хорошо себя зарекомендовавший в ходе спецоперации танк", - сказал Сергей Чемезов.

"Даже внешне он сильно отличается", - отметил глава "Ростеха".

И действительно, кроме необычного песочного окраса, новый танк выделялся различными защитными системами. Ведь опыт боевых действий показал, что главной опасностью для танков являются дроны. Поэтому российский танк максимально защищен от подобной угрозы многочисленными встроенными и навесными системами.

Ранее представители Уралвагонзавода, производящего новинку, назвали Т-90 "Прорыв" самым продвинутым танком в мире. Машину оборудовали новейшей аппаратурой, мощным орудием и защитили от всех типов снарядов противника. Кроме брони, танк покрыт блоками динамической защиты "Реликт". С их помощью обеспечивается многоуровневая защита, в том числе от FPV-дронов.

Танк Т-90 "Прорыв" решает важные боевые задачи СВО.

По словам экспертов, бронемашины отечественной школы танкостроения отличаются меньшими габаритами и более низким силуэтом по сравнению с западными, что затрудняет их поражение.

Танк оснащен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой, позволяющей как стрелять различными снарядами, так и запускать управляемые противотанковые ракеты, поражая наземные и даже воздушные цели на дальности до 5 км. Танк сочетает в себе относительно небольшую массу, модульное бронирование и высокую подвижность благодаря турбодизелю мощностью 1130 лошадиных сил.

Танк "Прорыв" активно задействован в решении задач СВО. И там он не раз уже доказал свою живучесть, выдержав многочисленные попадания ракет и дронов. В одном из боев наш танк был обстрелян четырьмя противотанковыми ракетами и остался на ходу. В другом по корме танка попали несколько FPV-дронов, однако урона не нанесли: сработали блоки динамической защиты.

О своеобразном рекорде на выставке рассказал представитель Уралвагонзавода. К специалистам на восстановление привезли "Прорыв", в башню которого угодили 26 украинских дронов-камикадзе. При этом экипаж танка остался жив. А танк оказался ремонтопригоден. И уже через месяц этот танк вернулся в строй.

"Панцирь" на крыше: cпасет как от ракет, так и от дронов

Второй по значимости новинкой, представленной в Абу-Даби, стал комплекс ПВО "Панцирь-СМД-Е" в новой версии. Его оснастили мини-ракетами, предназначенными для уничтожения дронов. Это позволяет не тратить на "птичек" недешевые зенитные управляемые ракеты.

В ходе предстоящей модернизации "Панцирь" будет оснащен лазерной установкой. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, возглавлявший на IDEX-2025 нашу делегацию. Он уточнил, что эти зенитки в первую очередь используются для армии России. Однако имеется и портфель заказов от зарубежных заказчиков, которым понравилось дооснащение зениток антидроновыми мини-ракетами.

Эта система может устанавливаться стационарно либо на шасси - как гусеничное, так и колесное. Стационарная установка зенитных ракетных комплексов применяется для защиты жилых построек и административных зданий. Для этого "Панцирь" легко монтируется на крышах высоток.

Пулемет, которому бы позавидовал Рэмбо

Посетителям выставки показали новые версии автоматов АК-12 и АК-15, отличающиеся укороченной и малогабаритной конструкцией. А также противотанковый комплекс "Корнет" с дистанционным управлением, зенитный ракетный комплекс "Крона-Э", новые барражирующие боеприпасы "Куб", боевой модуль "Бережок" и ручной пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием.

Про последний стоит сказать отдельно. Анонсируя его презентацию, директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев отметил, что такой пулемет мечтал бы иметь даже персонаж Рэмбо. По его словам, конструкторы при создании пулемета уделили большое внимание его эргономике: он относительно невелик и легок.

"Позволяет вести огонь как левой, так и правой рукой. Если бы персонаж Рэмбо существовал, он позавидовал бы таким возможностям", - отметил он.

По словам представителей концерна "Калашников", пулемет РПЛ-7 уже поставляется в зону СВО.

С учетом полученного опыта российский ОПК рассматривают в качестве лидера.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов отметил в беседе с журналистами, что у страны имеется на более 60 млрд долларов портфель заказов. "Это в определенной степени отложенный спрос", - сказал он, уточнив, что речь идет об общем портфеле Рособоронэкспорта.

"Мы прежде всего оружие и технику делаем для своей армии. А как появляется возможность, какие-то избыточные мощности, за счет этого мы выпускаем продукцию на экспорт", - пояснил он.

"Оборонно-промышленный комплекс России, в том числе предприятия "Ростеха", вышли на производственный уровень, при котором мы уверенно можем работать с иностранными партнерами на условиях, обеспечивающих разумные сроки изготовления и поставки продукции", - подтвердил также присутствовавший на выставке в Абу-Даби гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Тем временем российские оборонщики фиксируют рост спроса на оружие в различных регионах мира. "Он растет на десятки процентов, и Ближний Восток здесь не исключение. Все страны увидели, что реалии современных боевых действий в корне изменились, и рассматривают российский оборонно-промышленный комплекс в качестве лидера с учетом полученного нами опыта", - сказал журналистам Михеев.

По данным Рособоронэкспорта, уже в 2025 году подписаны контракты более чем на 4,5 миллиарда долларов с 15 дружественными странами. К концу же 2024 года портфель оружейных заказов компании достиг очередной рекордной отметки, на этот раз в 57 млрд долларов.