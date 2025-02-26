В Британии раскрыли количество поставленных Украине за три года минометных мин

Великобритания поставила Украине более 12 тысяч минометных мин с 2022 года, сообщил замглавы британского Министерства обороны Люк Поллард, отвечая на парламентский запрос члена Палаты общин парламента страны Джеймса Картлиджа. С сообщением политика о количестве поставленных снарядов ознакомилась «Лента.ру»

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«Спросить Государственного секретаря по вопросам обороны, сколько 60-мм и 81-мм минометных дымовых мин было передано Украине с 5 июля 2024 года», — говорилось в запросе Картлиджа.

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Поллард сообщил, что из соображений безопасности правительство не может предоставить подробные данные с разбивкой по годам.

«С 2022 года мы поставили Украине более 12 000 минометных мин различного калибра. (...) Правительство твердо намерено поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказал он.

Ранее стало известно, что Великобритания и Франция планируют отправить десятки тысяч миротворцев на Украину.

«Великобритания и Франция разрабатывают план по размещению до 30 000 европейских миротворцев на Украине, если Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня», — сообщала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Позднее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп могут обсудить план по размещению европейских миротворцев на Украине в четверг, 27 февраля.