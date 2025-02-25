Трамп опроверг закрытие военный базы в греческом Александруполисе

Президент США Дональд Трамп назвал ошибочной информацию о том, что США покидают военную базу в Александруполисе из-за приближающегося окончания боевых действий на Украине, сообщает портал bnr.bg.

Эта база является стратегической для США и НАТО, отмечают греческие военные эксперты. С начала конфликта на Украине объект в Александруполисе был маршрутом переброски воинских частей, дислоцированных в Восточной Европе.

Таким образом, Трамп опроверг информацию в греческих СМИ о том, что под давлением Москвы и Анкары база будет закрыта. Турция выразила несогласие с ключевым статусом объекта, но она по-прежнему будет логистическим центром для миссий США и НАТО в Юго-Восточной Европе.