У побережья Крыма зафиксировали украинские безэкипажные катера

К западному побережью Крыма приблизились безэкипажные (БЭК) катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

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Уточняется, что украинский надводный беспилотники оснащены беспилотниками и ракетами.

Ранее российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер, двигавшийся в сторону Крыма. В Минобороны РФ отметили, что инцидент произошел в северо-западной части Черного моря.

В декабре группа морских дронов Службы безопасности Украины Sea Ваby вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами «Раптор».