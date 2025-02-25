Стало известно о ликвидации высокопоставленного офицера ВСУ под Курском

Российские военные ликвидировали высокопоставленного украинского командира, майора ВСУ Александра Коваленко на курском направлении, рассказал в соцсетях военный корреспондент Юрий Котенок. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По его данным, Коваленко руководил батальоном 116-й бригады территориальной обороны ВСУ, был уничтожен в Суджанском районе.

Офицер участвовал в боевых действиях в Авдеевке, награжден орденом Богдана Хмельницкого третьей степени, которого удостоен и экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

Ранее сообщалось, что 14 декабря 2024 года в районе Покровска ударом «Ланцета» был ликвидирован начальник разведки 25-й десантной бригады майор Николай Дупешко.

В зоне СВО ликвидирован воевавший за ВСУ актер

Кроме того, 2 января 2025 года был ликвидирован офицер 40-й бригады армейской авиации ВСУ майор Николай Карпов. Он участвовал в программе переподготовки офицеров ВСУ по стандартам ВС США, после которой был назначен на высокую командную должность.

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