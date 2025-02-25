В Литве заявили, что ЕС не сможет заменить военный контингент США

В Литве заявили, что Евросоюз не сможет заменить военный контингент США
Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что Евросоюз не сможет заменить военный контингент США. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление она сделала во время разговора с журналистами. По словам Шакалене, страны Евросоюза ограничены в своем оборонном потенциале, поэтому они не смогут полноценно заменить американский контингент.
«Рассуждения о том, что Европа могла бы выставить свой оборонный потенциал, который заменил бы трансатлантические силы НАТО во главе с США, геополитически нереальны», — заявила она.
При этом Шакалене также добавила, что, несмотря на некоторые разногласия, в НАТО нет раскола.
«Варианта развода нет. Нам некем заменить американцев, это никому не нужно», — добавила министр.
Ранее в ФРГ заявили, что США готовятся к выводу войск из Европы.