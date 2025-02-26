Кандидат на пост замглавы Пентагона назвал готовность ВВС США худшей за всю историю

Американские военно-воздушные силы (ВВС) находятся в наименее боеспособном состоянии, возможно, за всю их историю. Такое мнение выразил кандидат на пост первого заместителя министра обороны США Стивен Файнберг на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

Кандидат на пост замглавы Пентагона назвал готовность ВВС США худшей за всю историю
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"Это еще больше усугубит нынешнее состояние ВВС, которые являются самыми старыми, самыми малочисленными и наименее боеспособными, возможно, за всю свою историю", - сказал он, комментируя ожидаемое сокращение количества воздушных судов из-за дисбаланса между списанием устаревших самолетов и закупкой новых.

В письменных ответах членам комитета Файнберг также отметил, что возможности ВВС не соответствуют предъявляемым к ним требованиям. По его мнению, для решения проблемы необходимы инвестиции в развитие самолетов среднего и дальнего радиуса действия, модернизацию боеприпасов и обучение летного и инженерно-технического состава ВВС.

19 февраля журнал Air Force and Space Magazine сообщил, что боеготовность парка летательных аппаратов ВВС США в 2024 финансовом году достигла самого низкого уровня по меньшей мере за последние 10 лет.

Дональд Трамп в декабре прошлого года, до вступления на пост президента США, выдвинул инвестора и миллиардера Файнберга на должность первого заместителя шефа Пентагона. Во время первого срока Трампа на посту главы вашингтонской администрации Файнберг возглавлял консультативный совет по разведке при президенте США.

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