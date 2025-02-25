"Российский двойник Леонардо Ди Каприо" попал в базу "Миротворца"

Ушедший на СВО добровольцем житель Подольска Роман Бурцев, "русский Леонардо Ди Каприо", попал в базу украинского сайта "Миротворец".

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Произошедшее в разговоре с "Газетой.Ru" Роман назвал наградой. "Единственное, что хочу сказать, что это как награда", - заметил Бурцев. Романа обвиняют, помимо прочего, в пропаганде военных действий.

"Русский Ди Каприо" начал службу по контракту в ВС РФ в сентябре прошлого года. В январе, после выполнения боевого задания, Роман получил удостоверение ветерана СВО.