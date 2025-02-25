СМИ: США готовятся к выводу войск из Европы по требованию Путина

Отношения США и России могут откатиться к периоду правления президента СССР Михаила Горбачева, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

Источник пояснил, что в окружении президента США Дональда Трампа рассматривается вопрос об отводе воинского контингента в Европе на границы 80-х годов.

По его словам, это решение отвечает тем требованиям, которые озвучил президент России Владимир Путин перед началом специальной военной операции.

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По данным газеты, речь идет о «выводе американских войск из всех стран НАТО, вошедших в альянс после 1990-го года». Вместе с тем, пояснили журналисты, американские официальные лица пока не делали каких-либо заявлений о гипотетическом отводе контингента.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европу «смириться с собственным одиночеством».