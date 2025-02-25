Bild: в Европе заговорили о ядерном щите из-за риска ухода войск США
Европейские лидеры задумались о ядерном щите из-за риска вывода американских войск.
Об этом пишет Bild.
«Что будет в среднесрочной перспективе с ядерным оружием США, которое до сих пор находилось в Германии, неясно. На этом фоне вновь возникает вопрос, который ядерная держава Франция уже много лет задаёт своим партнёрам... нужен ли Европе собственный ядерный щит?», — говорится в материале.
Издание отмечает, что на фоне опасений о выводе войск США с континента эта тема «набирает обороты».
Накануне источник Bild утверждал, что США готовятся к выводу войск из Европы якобы по требованию президента России Владимира Путина.
«По нашей информации, речь идёт о требованиях Путина к 2021 году, то есть о выводе войск США из всех стран НАТО, вступивших в альянс после 1990 года», — приводит его слова издание.
СМИ: США готовятся к выводу войск из Европы по требованию Путина
Ранее газета The Telegraph писала, что Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием, если США выведут свои войска из Европы.