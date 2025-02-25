Единственным шансом для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «безболезненно» выйти из-под Курска — жест доброй воли, который будет гарантирован какой-либо политической силой. Эту возможность в Telegram назвал российский военкор Александр Коц.

По мнению журналиста, обеспечить такой выход ВСУ из российского региона могли бы США.

«Только так он (Киев) может избежать разгрома. Причем, не только военного. Но нам, конечно, разгром предпочтительнее», — заявил Коц.

Он добавил, что не понимает, на чем основаны озвученные ранее прогнозы о подготовке ВСУ к отступлению. Коц сообщил, что украинские военные так глубоко увязли в Курской области, что бои в регионе закончатся для них котлом — полным окружением.

ВСУ готовятся к отступлению из Курской области

Ранее сообщалось, что из-за огневого контроля российских войск над трассой, по которой обеспечивалось снабжение группировки ВСУ в Судже, украинские подразделения испытали сложности с переброской резервов и ротацией дислоцированных в Курской области частей.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. По данным Минобороны России на 25 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 63 325 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.