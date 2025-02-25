На Украине узаконили право президента направлять ВСУ в другие государства

Верховная рада приняла закон о праве президента направлять подразделения ВСУ в другие государства в период действия военного положения, документ принят с поправками Владимира Зеленского.

"Закон о нормировании отдельных вопросов относительно направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства в период действия военного положения - за 267 голосов", - написал депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Согласно документу, в период действия военного положения подразделения ВСУ могут направляться в другие государства и находиться на территории таких государств "с целью осуществления мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности".

Решение о направлении подразделений ВСУ в другие государства во время военного положения принимает президент с одновременным внесением в Раду законопроекта о его утверждении. Вместе с законопроектом глава государства подает информацию о задачах, общей численности подразделений, типах и составе их вооружения и военной техники, подчиненности, сроках пребывания и т. д.