Стало известно об успехах ВС РФ у Константинополя

Российские подразделения продвинулись в районе населенного пункта Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР), оттеснив Вооруженные силы Украины (ВСУ) к западным окраинам села. Об этом сообщил российский военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

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По его словам, контроль над Константинополем открывает путь к селу Разлив, а затем — к Богатырю.

«Это отодвинет линию фронта и создаст угрозу тылам обороны ВСУ южнее Отрадного», — отметил Подоляка.

Он добавил, что взятие Отрадного может привести к «быстрому обрушению» украинских позиций на Великоновоселовском направлении.

19 февраля Telegram-канал Mash писал, что до закрытия «котла» в украинском Константинополе остается всего 2 км, он «может схлопнуть» свыше 2000 украинских военных. Отмечалось, что российские военнослужащие «успешно закрепились и вовсю смыкают кольцо». Украинские солдаты в это же время пытаются создать линию обороны у населенного пункта Разлив (примерно в 2 км юго-западнее), чтобы спасти подбитые бригады территориальной обороны ВСУ.