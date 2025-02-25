Взрыв произошел в Словакии во время испытаний новой гаубицы

Он прогремел в момент испытания гаубицы Zuzana 2, которую в республике производят для Украины.

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Словацкое издание Denník N сообщает, что установку тестировали перед передачей заказчику.

Глава министерства обороны страны Роберт Калиняк заявил, что пострадали два сотрудника компании Konštrukta-Defence, которая занимается производством гаубиц.

В июле 2023 года бывший президент Словакии Зузана Чапутова по итогам встречи с Владимиром Зеленским рассказала, что Братислава и Киев заключили контракт на производство 16 таких установок, две гаубицы были переданы украинской стороне в августе 2023-го.