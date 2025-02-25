Над Белгородской областью сбили около 20 ракет

В небе над Белгородской областью было сбито около 20 ракет.

Среди них, возможно, были и снаряды, выпущенные из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, утверждают telegram-каналы.

«Около 20 ракет сбили ВС РФ в небе над Белгородской областью», — пишет telegram-канал Shot.

Там добавили, что в их числе могут находиться снаряды, выпущенные из американской ракетной системы HIMARS, чешской системы Vampire, а также украинские ракеты «Ольха».

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Указано, что атака, вероятно, была осуществлена из Сумской области Украины, однако официальные данные пока отсутствуют. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки украинская армия атаковала регион, использовав 18 снарядов и более 40 дронов. В результате были зафиксированы повреждения частных домов и автомобилей, а также ранения у мирного жителя в селе Тишанка, который был госпитализирован.