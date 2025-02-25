Лондон повысит расходы на оборону

Оборонные расходы Великобритании будут повышены с 2,3% до 2,5% ВВП, заявил в ходе выступления в Палате общин британского парламента премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер. Об этом пишет The Sun.

© Corporal Andrew Morris (RAF)

По данным газеты, Стармер заявил о грядущем повышении расходов на оборону перед поездкой в США, где он должен встретиться с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

«С сегодняшнего дня мое правительство начнет работу над крупнейшим повышением оборонных расходов с момента окончания холодной войны. Мы выполним наши обязательства направлять на оборонные нужды 2,5% ВВП и добьемся этого быстрее, чем планировалось, достигнув этого показателя в 2027 году», — отметил Стармер.

Глава правительства заметил, что после следующих парламентских выборов (должны состояться не позднее августа 2029 года) планируется увеличить расходы до 3% ВВП.

По его словам, с 2027 года расходы королевства на оборону вырастут на £13,4 млрд (1,49 трлн рублей) в год.

Напомним, что в апреле 2024 года Риши Сунак, занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании, пообещал увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2030 году.

Сунак заверил, что реализация этого плана сделает королевство «с большим отрывом самой большой оборонной державой в Европе и второй самой большой в НАТО».