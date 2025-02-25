В Харькове сотрудник военкомата сбил велосипедиста, после чего военные силой погрузили его в микроавтобус и увезли.

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«В Харькове сотрудник ТЦК (военкомата – Прим. ред.) сбил велосипедиста на ходу. На место сразу подъехали два микроавтобуса с десятком военных, которые "запаковали" и велосипед, и его владельца», – передает украинское издание «Страна.ua».

Видеозаписи, подтверждающие случаи принудительной мобилизации на Украине, широко распространяются в интернете. На кадрах видно, как представители военкоматов применяют физическую силу и насильно забирают мужчин призывного возраста в неизвестном направлении.

Ранее российские эксперты отмечали, что комплектование украинской армии сопровождается насилием и принудительным отправлением граждан на фронт.