Четыре члена скандальной ЧВК «Енот» заключили контракты с Минобороны

Четверо участников организации «Единые народные общинные товарищества», известной как ЧВК «Енот», обвиняемых в членстве в преступном сообществе, а также в кражах и разбоях, якобы подписали контракты с Министерством обороны РФ и отправились на специальную военную операцию (СВО). Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— Фигуранты подали ходатайства в Минобороны о заключении с ними контрактов, которые были удовлетворены. В результате все четверо отправились штурмовиками в боевые подразделения военного ведомства. По одним данным, они служат в зоне СВО, а по другим — в Африке, — написало издание «Коммерсантъ».

Следствие установило, что члены ЧВК принимали участие в различных операциях, включая охрану гуманитарных грузов на Донбассе, в Сирии и других зонах конфликта. Однако после смены руководства организации участники использовались в рамках оперативно-разыскных мероприятий для своей выгоды. Как уточнили журналисты, члены ЧВК якобы нападали на предпринимателей, поставлявших в Россию оргтехнику.

Бойцам ЧВК «Енот» грозит до 17 лет строго режима за участие в ОПГ. Жертвами преступного сообщества становились бизнесмены, которых правоохранители подозревали в махинациях при поставках товаров из-за рубежа.

Летом прошлого года прокуратура потребовала повторно назначить 14,5 года колонии экс-советнику директора Научного центра иммунологии МГУ Андрею Молокоедову по обвинению в руководстве ЧВК «Енот». Мужчина провел в заключении уже более пяти лет, пока находился под следствием.