В зоне СВО ликвидирован воевавший за ВСУ актер

Актер Алексей Самойленко, ранее присоединившийся к ВСУ, был ликвидирован в зоне спецоперации 19 февраля. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.

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Информацию о гибели актера подтвердили его коллеги. Других деталей «РГ» не приводит.

По данным «Российской газеты», ранее Самойленко играл в театре, а также снимался в таких проектах, как «Доктор Вера» и «Прогулка в пустоту».

Осенью 2024 года стало известно о ликвидации воевавшего за ВСУ 48-летнего актера Петра Великого. Сообщалось, что актер, исполнивший более 30 ролей в черниговском театре, был ликвидирован на курском направлении.