Вооруженные силы Украины готовятся к отступлению с оккупированных ими территорий в Курской области, столкнувшись с серьезными логистическими проблемами. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах пишет РИА Новости.

«Группировка ВСУ в Курской области готовится к отступлению на захваченных ими территориях», - пояснил он.

Он добавил, что если раньше ВСУ могли себе позволить проводить ротацию подразделений численностью до 500 человек, то сейчас только до 100, неся потери в 15-20 процентов.

А трассу из Юнаковки Сумской области в Суджу, над которой ВС России установили огневой контроль, украинские военные уже назвали «дорогой смерти», отметил источник издания.

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17 февраля стало известно, что подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступления было освобождено село Свердликово в Курской области. В результате чего Вооруженные силы России взяли под контроль дорогу Суджа – Рыльск.