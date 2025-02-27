Лекорню: Франция может использовать ядерное сдерживание для защиты ЕС

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню допустил использование французских сил ядерного сдерживания для защиты других стран Евросоюза. Об этом он заявил в эфире радио Franceinfo, комментируя информацию о возможном использовании сил ядерного сдерживания Франции и Великобритании для защиты ФРГ в случае вывода оттуда военных США.

Министр подчеркнул, что ядерное вооружение Франции контролируется только Парижем и решение о его применении применяет глава государства для защиты "жизненно важных интересов".

"Ограничены ли жизненные интересы Франции строго рамками наших границ? <...> После генерала [Шарля] де Голля несколько глав государств, вплоть до Эмманюэля Макрона, говорили, что наши жизненные интересы имеют европейское измерение. Генерал де Голль был еще более конкретен: в инструкции вооруженным силам в 1964 году он написал, что жизненные интересы Франции будут поставлены под угрозу, если Западная Германия и страны Бенилюкса подвергнутся нападению", - сказал Лекорню.

25 февраля британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Франция может разместить в Германии несущие ядерные боеприпасы самолеты, если США примут решение вывести американских военных из Европы. Немецкие дипломаты, в свою очередь, отметили газете, что такой шаг французских властей может побудить руководство Великобритании последовать их примеру. Издание добавляет, что кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС, вероятный будущий глава правительства Фридрих Мерц, выступающий за достижение "независимости" Европы от США, призывает Великобританию и Францию расширить использование их ядерного арсенала для обороны региона.

21 февраля Мерц в интервью телеканалу ZDF выразил сомнение, что США при президенте Дональде Трампе безоговорочно будут придерживаться обязательства о взаимной обороне по Североатлантическому договору. Он отметил, что европейцы должны "предпринимать значительные усилия, чтобы быть в состоянии защищать хотя бы свой субконтинент".

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что США рассматривают возможность сокращения своего военного присутствия в Европе из-за приоритетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на границе с Мексикой. По данным NBC, министр обороны США Пит Хегсет на закрытой встрече с Владимиром Зеленским в частном порядке объявил украинской делегации, что возможность уменьшения воинского контингента в странах Европы рассматривается президентом США Дональдом Трампом.