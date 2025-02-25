Вступивший в ВСУ актер Самойленко погиб в зоне СВО

Актера Алексея Самойленко, который вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и стал воевать против России, уничтожили в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на коллег артиста.

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По данным украинских СМИ, Самойленко был убит еще 19 февраля, а запланированная на 26 февраля церемония прощания с ним состоится в Киеве, передает текст материалов «Российская газета».

Начальник штаба оперативного командования ВСУ «Запад» Александр Селецкий 2 января также был ликвидирован на фронте. Кроме того, военный корреспондент Евгений Поддубный 14 декабря сообщил о том, что Вооруженные силы РФ устранили и высокопрофильного командира, главу разведки 25-й бригады ВСУ Николая Дупешко.

Зятя бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, которая скончалась в результате покушения, Василия Особу тоже убили на передовой. Об этом 6 октября сообщила его жена София Семчишин.

В конце апреля военный корреспондент издания «Известия» Семен Еремин погиб в зоне СВО. Позже выяснилось, что журналист скончался в Запорожской области при атаке FPV-дрона.