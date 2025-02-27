На Украине сотрудники ТЦК мобилизовали человека с инвалидностью

Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) в украинском Луцке «запаковали» человека с инвалидностью. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Подробности произошедшего не приводятся.

Socis: подавляющее большинство украинцев против снижения возраста мобилизации

Ранее сотрудники ТЦК сбили велосипедиста и мобилизовали вместе с велосипедом. На опубликованных в сети кадрах видно, что сотрудники ТЦК не пытались поговорить с мужчиной — военком выскочил из засады и толкнул велосипедиста, после чего подъехал микроавтобус. После минутного препирательства пострадавшего увезли вместе с велосипедом. Как позже объяснили украинские военкомы, украинский велосипедист находился в розыске.