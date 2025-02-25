ВС РФ ударили по военным аэродромам Украины

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

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Для атаки использовалось высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты. В ведомстве отметили, что цели удара достигнуты.

Напомним, что утром 25 февраля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ писали о взрывах в Киеве, Сумах, Черкассах и Житомире.

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Российские военные стали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года. Целями атаки становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины. С тех пор воздушная тревога звучит в украинских регионах ежедневно, а иногда ее объявляют сразу по всей стране.