ВС России поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины

ВС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по инфраструктуре военных аэродромов Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС России поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины
© РИА Новости

Все намеченные цели удара были достигнуты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России также нанесено поражение местам производства ударных БПЛА, пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 144 районах.

Средствами ПВО сбиты пять американских управляемых авиабомб JDAM, 23 снаряда чешской РСЗО Vampire, а также 97 беспилотников, отчитались в Минобороны.

С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44431 беспилотник, 596 ЗРК, 21734 танка и других бронемашин, 1521 боевая машина РСЗО, более 22 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 32099 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее во вторник стало известно, что в Одесской области из-за взрывов были обесточены промышленные объекты. Кроме того на Украине сообщили о масштабном пожаре на промышленном объекте в Полтавской области после взрывов.

На прошлой неделе сообщалось, что ВС России за неделю нанесли 11 ударов по энергетической инфраструктуре ВПК Украины.

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