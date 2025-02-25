Россия не станет отказываться от ядерного оружия, даже если потребуется сокращение военных расходов. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виктор Колесник.

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По его словам, наличие ядерного арсенала остается ключевым элементом стратегии сдерживания. Он также отметил, в условиях геополитической нестабильности от сохранения ядерного потенциала зависят безопасность и интересы РФ на международной арене.

— Не созрел еще мир до того уровня сознательности, когда можно отказаться от ядерного оружия. У нас и населения не так много, как в других странах. Мало ли что может случиться, меняются ситуации. У стран нет постоянных друзей, есть только интересы. Мы тоже из этого исходим, — отметил Колесник в беседе с News.ru.

Россия начала спецоперацию на Украине из-за игнорирования Западом вопроса безопасности РФ и Европы в 2021 году. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Москва остановила масштабный конфликт, который бы начался без СВО.

Ранее американист Константин Блохин заявил, что дать Украине ядерное оружие равнозначно вызову всадников апокалипсиса, поскольку, как только киевский режим его получит, то сразу использует.