Российские военные уничтожили резервные группы ВСУ под Часовым Яром

Российские военные поразили резервные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Противник пытался перебросить в район Часова Яра две группы украинских военнослужащих. Их вывели сразу с нескольких позиций и отправили на задачу», — рассказал собеседник агентства.

В результате ударов, нанесенных при помощи беспилотных летательных аппаратов, были уничтожены две группы бойцов ВСУ. Также российские военнослужащие поразили украинские блиндажи с оставшимся в них личным составом.