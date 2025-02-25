Украинцы пытаются стабилизировать линию фронта в Харьковской области. Однако российские войска продолжают успешное наступление.

Киевскому режиму не хватает ни ресурсов, ни живой силы. Об этом пишет издание «Свободная пресса».

«Наше командование, в районе Купянска, могу предположить, уже посадило противника на сорокакилометровый «шпагат». Есть такое выражение уже в войсках. Там появились хорошие, прорывные возможности действовать на разных участках, и противнику тяжелее затыкать там дыры», – рассказал полковник в запасе Геннадий Алехин.

Военкор Юрий Подоляка сообщает, что российские военные успешно выбили противника из Голубовки, и теперь перед ними открывается путь к Купянску. Эксперт выразил уверенность, что освобождение стратегически важного города может произойти в самое ближайшее время.

Главком ВСУ Сырский признал сложную ситуацию с обеспечением украинских войск

Кроме того, возможно наступление группировки «Запад» ВС РФ на Чугуево через Шевченково. Такой маневр позволит окружить Купянск. На реализацию этого сценарии косвенно указывают ежедневные сводки Министерство обороны, отмечается в материале.

Ранее «ФедералПресс» писал, что российским участникам спецоперации спишут долги по упрощенной схеме.