Стало известно о подавленном состоянии командиров ВСУ в Сумской области

Командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенных в Сумской области, находятся в подавленном состоянии из-за высоких потерь и продвижения российских войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«На сумском направлении впервые за все время отмечается крайне низкое морально-психологическое состояние как у насильно мобилизованных солдат, так и у командиров рот, батальонов», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, такие настроения в рядах украинских войск связаны с колоссальными потерями, а также нехваткой техники и стремительным продвижением армии России.