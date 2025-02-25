Стало известно о разрешении подключения F-35 к сети Су-30МКИ

В настоящее время F-35 и Су-57Э конкурируют за индийский рынок, однако вряд ли американским истребителям будет разрешено подключаться к сетям с российскими самолетами, составляющими основу Военно-воздушных сил (ВВС) Индии. Об этом стало известно изданию Defense News.

В публикации отмечается, что президент США не исключает продажу F-35 индийской стороне, которая нуждается в совеменном боевом самолете на фоне противостояния с Китаем. В издании задаются вопросом, каким образом истребители американского производства могут быть интегрированы в боевой контур управления ВВС Индии, во многом состоящий из российских истребителей, и что делать с возможностью утечки чувствительных технологий при этом.

«Например, F-35 вряд ли будет разрешено подключаться к сетям, содержащим в своей основе индийские истребители Су-30МКИ российского производства», — говорится в публикации.

В издании допускают, что Индия может отказаться от покупки российских и американских самолетов в пользу разработки собственного истребителя.

В США вновь переносят модернизацию истребителей F-35

Ранее бывший летчик ВВС Индии и военкор журнала Defence and Security Alert Суман Шарма заявила, что российский истребитель пятого поколения Су-57 — новый самолет на мировом рынке, тогда как американский F-35 — старый.