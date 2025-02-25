FT: США скоро снимут санкции с России

FT: США скоро могут отменить санкции против России
Вашингтон в скором времени может отменить антироссийские санкции.
Такое предположение высказали в газете Financial Times.
«Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты», — говорится в публикации.
Как отмечается, представители России прибыли на переговоры с США в Эр-Рияде «со списком заманчивых предложений».
При этом в издании подчеркнули, что деньги являются одними из немногих вещей, которые по-настоящему мотивируют американского главу Дональда Трампа.
24 февраля Совет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России.