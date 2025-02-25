Появилось видео воздушного боя русского дрона с "Бабой Ягой"

На видео представили настоящий бой между российским беспилотником и украинской "Бабой Ягой".

Когда наблюдаешь за действиями беспилотника, а им управляли пилоты "Медведь" и "Газель", создается какое-то нереальное космическое действие. Заметно, как два летательных аппарата выслеживают друг друга и охотятся друг за другом. Высота полета дрона превысила 120 метров.

Как сообщили в авторском канале Бориса Рожина - эксперта Центра военно-политической журналистики, данный бой беспилотников закончился вничью. Но в эту же смену военнослужащие подбили две "Бабы Яги", пожертвовав дронами.