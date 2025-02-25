В России разработали боевую ракету, не имеющую аналогов в мире

Челябинский конструктор Александр Родиков разработал не имеющую в мире аналогов ракету. Как сообщает ТАСС, для ориентации в пространстве и нахождения цели снаряд использует видеокамеру.

Родиков отметил, что инженеры из разных стран мира пытаются разработать нечто подобное, однако Россия оказалась первой в этом вопросе. По его словам, оснащение ракеты видеокамерой позволяет ей лететь к цели в режиме полного радиомолчания. При этом она способна двигаться на максимально низкой высоте, облетать деревья и огибать рельеф местности.

Что за ракета «Ярс» и почему её боятся

Сама ракета Родина в два раза легче, чем снаряд комплекса «Игла». Кроме того, она кратно дешевле существующих в производстве ракет и может запускаться как с земли, так и с воздуха — в случае установки на летательный аппарат. Кроме того, ее можно нацеливать как на стационарный объект, так и на дроны противника.