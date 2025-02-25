На Украине раскрыли, когда ВСУ столкнутся с нехваткой оружия

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что через полгода ВСУ начнут «действительно ощущать» нехватку оружия. Об этом бывший министр рассказал Politico.

На Украине раскрыли, когда ВСУ столкнутся с нехваткой оружия
© globallookpress.com

Кулеба заявил, что угроза прекращения поставок оружия Украине является «самым мощным рычагом воздействия» президента США Дональда Трампа. Politico отмечает, что у украинцев есть основания беспокоиться о намерениях США.

За первый месяц у власти Трамп начал переговоры с Россией (не посоветовавшись с союзниками), заявил, что сама Украина виновата в конфликте, а также назвал Владимира Зеленского диктатором, который обманул США на миллиарды долларов.

Когда Конгресс отказался одобрить дополнительную помощь Киеву более года назад, ВСУ столкнулись с нехваткой артиллерийских боеприпасов и средств ПВО, напомнило Politico. По оценкам европейских аналитиков, с февраля 2022-го по конец 2024 года США потратили 64 миллиардов евро на военную поддержку Украины, тогда как Европа, включая Британию и Норвегию, выделила почти 62 миллиарда.

Большая часть этих средств пошла на поставки Украине оружия и боеприпасов из западных запасов. Аналитик сухопутных конфликтов Бен Барри рассказал Politico, что прекращение американской помощи не только лишит Украину примерно половины поставок оружия, но и оставит ВСУ без «самых эффективных» образцов вооружения. Европа не может заменить США в поставках систем ПВО и некоторых боеприпасов большой дальности.