На Украине раскрыли, когда ВСУ столкнутся с нехваткой оружия

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что через полгода ВСУ начнут «действительно ощущать» нехватку оружия. Об этом бывший министр рассказал Politico.

Кулеба заявил, что угроза прекращения поставок оружия Украине является «самым мощным рычагом воздействия» президента США Дональда Трампа. Politico отмечает, что у украинцев есть основания беспокоиться о намерениях США.

За первый месяц у власти Трамп начал переговоры с Россией (не посоветовавшись с союзниками), заявил, что сама Украина виновата в конфликте, а также назвал Владимира Зеленского диктатором, который обманул США на миллиарды долларов.

Когда Конгресс отказался одобрить дополнительную помощь Киеву более года назад, ВСУ столкнулись с нехваткой артиллерийских боеприпасов и средств ПВО, напомнило Politico. По оценкам европейских аналитиков, с февраля 2022-го по конец 2024 года США потратили 64 миллиардов евро на военную поддержку Украины, тогда как Европа, включая Британию и Норвегию, выделила почти 62 миллиарда.

Большая часть этих средств пошла на поставки Украине оружия и боеприпасов из западных запасов. Аналитик сухопутных конфликтов Бен Барри рассказал Politico, что прекращение американской помощи не только лишит Украину примерно половины поставок оружия, но и оставит ВСУ без «самых эффективных» образцов вооружения. Европа не может заменить США в поставках систем ПВО и некоторых боеприпасов большой дальности.