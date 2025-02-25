В США рассказали, сколько продержится Украина без американской помощи

Без военной помощи от США Украина сможет продержаться на фронте еще несколько месяцев, до лета 2025 года.

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Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Без военной помощи США Украина имеет достаточно оружия, чтобы продолжать вести боевые действия в нынешнем темпе до лета», - говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, после этого Киев может оказаться без боеприпасов и не сможет использовать некоторые из своих «самых современных видов вооружения».

WSJ напоминает, что обострение отношений президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в последние дни ставят Киев перед перспективой потери военной поддержки США.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что украинское руководство сегодня едва ли «на что-то способно», кроме стремления заработать и торга с США.

Опубликован проект соглашения Украины и США

Он пояснил, что имеет в виду переговоры Киева и Вашингтона о плате за помощь, которую предоставила Украине администрация бывшего президента США Джо Байдена.