ВС России продвигаются в районе Карамзиновки и Нововодяного в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, за несколько суток нашим войскам удалось отбить у ВФУ часть лесополосы юго-западнее Кармазиновки, а также подравнять позиции в районе Нововодяного и продвинуться северо-восточнее Петровского.

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Как отмечает РИА Новости, на участке протяжённостью более 3 км северо-западнее Макеевки ВС России заняли новые рубежи и улучшили тактическое положение.

Ранее ВС России выбили ВСУ из села Пятихатки Запорожской области.

Также глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что российские военные ликвидировали «карман» на Кураховском направлении.